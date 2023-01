Hulk faz dois de pênalti e Everson salva Atlético na estreia

SÃO PAULO/SP - O Atlético-MG venceu a Caldense por 2 a 1 na tarde de sábado (21), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Mineiro e agradou aos 22 mil torcedores presentes no primeiro jogo da temporada da equipe.

A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro abriu a temporada do Galo.

Atlético-MG soma três pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A, abaixo do Athletic Club pelo saldo de gols. A Caldense termina a rodada sem pontuar e assume a lanterna do Grupo B.

Como foi o jogo?

O Atlético-MG dominou o jogo do início ao fim, mas teve dificuldade em ampliar o marcador e passar pela defesa rival.Os visitantes não hesitaram em marcar faltas e receberam três cartões só no primeiro tempo. A Caldense apostou na retranca para aproveitar jogadas de contra-ataque.Os dois gols que resultaram na vitória do Galo sairam de cobranças de pênaltis.

O Galo entrou sem pontas e o que se pôde ver em campo foi Edenilson jogando mais pela direita, Pedrinho na esquerda sendo responsável pelas jogadas de contra-ataques, e Calebe mais centralizado no meio campo. Hulk e Paulinho ficaram na frente movimentando e aproveitando as melhores oportunidades.

A Caldense priorizou a formação defensiva montada em uma linha de cinco, aproveitando os momentos de bola parada a exemplo do gol que resultou na igualdade do placar ainda no primeiro tempo. A equipe pouco arriscou avançar e só mudou de postura para subir no campo adversário depois de sofrer o gol.

Lances importantes

Hulk marcou o primeiro da temporada aos 25' do primeiro tempo mandando do lado esquerdo do goleiro Elisson em cobrança de pênalti.

Patrick, da Caldense, empatou seis minutos depois ao cabecear para o fundo do gol depois de uma cobrança de falta.

Aos 48' da primeira etapa Paulinho desperdiçou a chance de passar à frente do placar ao driblar o zagueiro da Caldense e chutar com o pé esquerdo por cima do gol.

"Tivemos algumas chances boas. Infelizmente, não consegui fazer o gol. Mas foi bom para criação de jogadas, bom volume de situações.", disse o jogador no intervalo.

Hulk marcou o segundo de pênalti e passou à frente do marcador aos 25' do segundo tempo com direito a paradinha.

Everson estreou na temporada pegando pênalti de Geovane Itinga que chutou fraco aos 31'.

O que é isso Hulk?

Praticamente debaixo do travessão, Hulk recebeu cruzamento do Igor Gomes, mas a bola bateu no tornozelo e saiu para a linha de fundo.

Agenda

O Atlético-MG volta a campo no domingo (29) da próxima semana para encarar a Tombense pela segunda rodada do estadual. No sábado (28), a Caldense encara o Democrata-GV também pelo Mineiro.

ATLÉTICO-MG

Everson, Paulo Henrique (Igor Gomes), Bruno Fuchs, Jemerson, Dodô, Allan, Calebe (Patrick), Edenílson, Pedrinho (Hyoran), Paulinho e Hulk. T.: Eduardo Coudet

CALDENSE

Elisson, João Vitor, Patrick, Suéliton, Alyson, Fabrício Bigode, Aruá (Bruninho), Erivélton (Kayo), Aslen (Brown), Mayco Félix (Geovane Itinga) e Erick Salles (Baianinho). T.: Gian Rodrigues.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: André Luiz Bento

Assistentes: Magno Arantes Lira e Samuel Henrique Soares Silva

Quarta árbitra: Francielly Fernanda Lima de Castro

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: João Vitor, Mayco Félix, Erivélton e Patrick (CAL); Allan e Patrick (CAM)

Cartões vermelhos: Kayo (CAL)

Gols: Hulk (CAM) aos 26' do 1º T e aos 27' do 2ºT; Patrick (CAL) aos 31' do 1º T