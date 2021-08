Hebert Conceição diz que arriscou 'tudo ou nada' e pede recepção sem aglomeração

O baiano fez um longo agradecimento a diversas pessoas e instituições envolvidas de alguma forma na sua vitória. Lembrou de familiares e amigos, do Comitê Olímpico do Brasil e da Marinha (que o apoia), dos treinadores antigos e dos atuais.

O brasileiro tinha perdido os dois primeiros rounds do duelo no entendimento dos juízes e via cada vez mais certa a derrota. Porém, acertou um cruzado de esquerda que derrubou o rival e sacramentou sua vitória, de virada.

Gritou, dançou, pulou e até brincou com a recomendação para que ele não falasse palavrões após as lutas.

