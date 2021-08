Bruninho fala em frustração muito grande, e Wallace diz que não foi bem

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Após a derrota do Brasil para a Argentina na disputa da medalha de bronze no vôlei de quadra nas Olimpíadas de Tóquio-2020, neste sábado (7), o clima de festa e de tristeza se misturava. Enquanto os brasileiros entraram nos Jogos com a expectativa de repetir o bicampeonato, o quarto lugar foi um resultado amargo.

Capitão do Brasil, Bruninho não quis falar sobre o futuro na seleção. "Frustração muito grande. Foi um ciclo olímpico difícil, que a gente conseguiu bons resultados, mas não conseguimos a medalha que sonhamos. Vamos assumir as responsabilidades. Cada um tem as suas, eu como capitão tenho as minhas", disse, em entrevista à TV Globo.

"Acho que é difícil falar de alguma coisa. Vamos avaliar tudo. Existe uma fadiga física e mental muito grande, é momento de respirar, sem pensar, e só relaxar. Não dá para fazer avaliação do futuro", continuou.

Wallace também reconheceu que o time oscilou bastante, inclusive ele próprio. "Na Liga das Nações, não comecei bem e aqui faltou bastante da minha parte. Não era a maneira que eu esperava terminar essa competição. Não faltou dedicação, sacrifício... O sentimento de pensar que poderia ter feito algo diferente é o pior. Eu tentei, errei, acertei, mas não foi o suficiente."