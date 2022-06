Gui Santos vai disputar Liga de Verão da NBA pelo Golden State Warriors

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Draftado há cerca de uma semana pelo Golden State Warriors, atual campeão da NBA, o ala Gui Santos estará no elenco que disputa a Liga de Verão entre os dias 7 e 17 de julho, em Las Vegas (EUA).

O brasileiro, que foi escolhido na 55ª posição do draft da NBA, terá a chance de estrear pela franquia de São Francisco. Na edição deste ano, todas as 30 equipes da liga irão disputar cinco jogos na Liga de Verão, torneio de pré-temporada destinado a jovens jogadores e atletas que estão no começo da carreira.

De acordo com a coluna '14 Anéis', do UOL Esporte, Gui Santos dificilmente será aproveitado no time principal dos Warriors já de imediato. Um time da NBA pode empregar até 17 jogadores durante a temporada, e o Golden State já tem nove atletas sob contrato.

Além disso, o clube selecionou outros dois jogadores no draft que estão à frente na fila: o ala Patrick Baldwin (escolha número 28) e o armador Ryan Hollins (44º, cuja escolha custou US$ 2 milhões aos cofres do campeão). A dupla, por sinal, também foi inscrita na Liga de Verdão.

Ainda segundo com a coluna, existem quatro caminhos possíveis para o brasileiro draftado pela NBA: se o GSW não contratá-lo para a próxima temporada (cenário improvável), o ala Gui Santos pode seguir carreira no NBB (no Minas Tênis), sob supervisão da franquia da NBA; ser incentivado a procurar uma liga mais forte, como forma de adaptação; ou, ainda, representar o time na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League.