Grêmio preserva titulares para encarar o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio vai preservar alguns de seus titulares na partida contra o Athletico-PR, neste domingo (25), às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão do técnico Renato Gaúcho leva em conta o desgaste pela sequência de partidas.

O Grêmio vem de uma tensa partida pela Libertadores -empate por 1 a 1 com o América de Cali- na quinta-feira passada (22). E após enfrentar o Athletico-PR, terá apenas três dias para se planejar para o confronto com o Juventude pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida acontecerá no dia 29, na Arena do Grêmio.

Dessa forma, o goleiro Vanderlei, os zagueiros Geromel e Kannemann, o meio-campista Maicon e o centroavante Diego Souza deverão ficar fora do jogo. O quinteto se junta a um desfalque certo: o volante Matheus Henrique, que foi diagnosticado com Covid-19 antes da partida com o América de Cali. O meia Jean Pyerre é outro que fica fora do confronto.

Com 21 pontos, o Grêmio iniciou a 18ª rodada em 11º lugar. A equipe gaúcha vem de um empate sem gols com o São Paulo e ainda não conseguiu embalar no Brasileirão.

Do outro lado, o Athletico-PR não vence há cinco rodadas e ocupa a zona de rebaixamento. A equipe rubro-negra soma 16 pontos e está em 17º lugar, mas também não se solidificou no Brasileirão. Ganhou apenas quatro vezes até agora e somou dois pontos nas últimas cinco rodadas.

Para enfrentar o Grêmio, o problema do técnico Eduardo Barros está na lateral direita, pois Jonathan está contundido e Khellven está servindo a seleção brasileira sub-20. Assim, Léo Gomes deve ser improvisado no setor. Outro desfalque é o meio-campista Léo Cittadini, suspenso. Em compensação, Erick volta ao time.

ATHLETICO-PR

Santos; Léo Gomes (Ravanelli), Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Wellington (Richard), Erick, Christian, Nikão; Fabinho (Geuvânio), Renato Kayzer. T.: Eduardo Barros

GRÊMIO

Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Rodrigues, Cortez; Lucas Silva, Darlan (Thaciano), Everton, Isaque, Pepê; Luiz Fernando. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)