Gramados do Amazonas passam por processo de revitalização para estadual 2023

Manaus/AM - Após finalização no trabalho de revitalização nos gramados, os estádios Ismael Benigno, Arena da Amazônia e Carlos Zamith estão prontos para a temporada do Barezão. As praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), serão palco do Campeonato Amazonense de Futebol 2023.

“Hoje visitamos os principais estádios administrados pelo Governo do Amazonas para averiguar os preparativos e as boas condições do gramado para a temporada 2023 do futebol amazonense. Por determinação do governador Wilson Lima, todas as praças esportivas estão com os seus gramados devidamente prontos para receber jogos dos nossos times locais”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Entre os serviços de manutenção realizados entre os dias 28 de dezembro a 27 de janeiro, estão o corte vertical, poda helicoidal drástica, descompactação, topdressing, adubação, replantios pontuais, aplicação de fungicidas, irrigação e marcação do campo.

Jogos

Com as praças esportivas prontas, no sábado (28), o primeiro jogo do Barezão acontece na Arena da Amazônia, entre Nacional e Rio Negro, às 20h. Já no domingo (29), a Arena também recebe Manaus e Parintins F.C, às 10h. No mesmo dia e horário, no domingo, o Iranduba encara o Princesa no Estádio Ismael Benigno. E, finalizando a primeira rodada, os times Amazonas F.C e Manauara E.C jogam, às 15h30, no Estádio Carlos Zamith.