'Gosto do trabalho do Diniz, mas ainda não é para seleção', diz Casagrande

"Qual é o treinador que trabalha no Brasil e faz o melhor trabalho há três anos? É o Abel Ferreira, ganhou todos os títulos que tem na América do Sul em menos de três anos, o Diniz não conclui um trabalho, foi demitido de todos os clubes, fez um ótimo trabalho no Fluminense, mas em oito meses. É a avaliação correta para colocar na seleção? Eu não acho."

