'Maior vergonha que passei na vida', diz Rabin, sobre detenção no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - Fábio Rabin, que foi detido no Qatar durante a Copa do Mundo 2022, comentou sobre o ocorrido em um show de stand-up feito neste sábado (10), em São Paulo. O humorista voltou ao Brasil depois da confusão.

"Vim para tranquilizar vocês, não aconteceu nada de mais. Fui apenas entregar um pen drive para a polícia do Qatar", brincou, em referência à justificativa dada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sobre sua ida para a Copa do Mundo. "A vida é um carma. De tanto fazer piada com o Bolsonaro, acabei dando PT", prosseguiu Rabin.

O humorista ficou detido em uma tenda à qual a polícia leva os torcedores alcoolizados nos arredores do estádio. Consumir bebida alcoólica é ilegal no Qatar, exceto em alguns estabelecimentos licenciados. Ao ser liberado, Rabin foi localizado pela reportagem do UOL Esporte conversando com policiais.

"Eu não fui preso, eu estava em uma tenda da sobriedade, que os caras colocavam todo mundo que estava xingando no estádio. Todo mundo que eles achavam esquisitos, eles colocavam lá para dar uma respirada. Eu passei mal. Não cometi nenhum crime, eu bebi num lugar em que podia beber. Tem bar no Qatar, tem um monte de coisa. Não estava bebendo na rua, estava louco só. O que não é muito melhor", explicou Rabin, no show publicado em seu canal do YouTube.

O humorista afirmou se arrepender de ter feito uma live chorando enquanto estava na tenda da sobriedade. "Pedir desculpas para o pessoal do Qatar, para a polícia, porque eu não sei o que aconteceu, entrei em pânico. Falei merda, desculpa. Pedir desculpas ao TV Fama, que nunca fez nada para mim, ofendi gratuitamente. Foi mal, Nelson Rubens", brincou Rabin, citando o programa da RedeTV, atacado por ele no vídeo feito no Qatar.

"Eu sou um cara em constante evolução, faço cagada para caralho, mas pretendo não fazer. Eu sei que vou fazer, mas espero que não seja tão grande quanto essa merda que eu fiz".

Rabin finalizou a história dando 'conselhos' ao público. "Primeiro: se beber não vá para o Qatar. Segundo: modere um pouquinho. Terceiro: nunca faça uma live enquanto você estiver chorando". Enquanto estava na tenda da sobriedade, o humorista foi encontrado pelo repórter Adriano Wilkon, que ajudou em sua liberação do local.