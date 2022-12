Atacante do Chelsea sofre lesão no joelho e grita de dor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O amistoso entre Chelsea e Aston Villa, ambos da Inglaterra, neste domingo (11), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ficou marcado por uma cena chocante. O atacante Armando Broja, dos Blues, caiu no chão gritando de dor no joelho direito após choque com o zagueiro Ezri Konsa.

O lance aconteceu próximo dos 20 minutos da partida. Broja foi rapidamente atendido e retirado de maca, sendo substituído por Dion Joseph Rankine.

O duelo foi vencido pelo Aston Villa por 1 a 0, com gol do escocês John McGinn.

Apesar de ter levado alguns jovens, o Chelsea contou com jogadores como Aubameyang, Jorginho e Cucurella. O Aston Villa, por sua vez, teve em ação quase toda a equipe titular, incluindo o volante brasileiro Douglas Luiz, ex-Vasco.

Os Blues voltam a atuar no Campeonato Inglês no dia 27 de dezembro, em casa, contra o Bournemouth. Já o Aston Villa recebe o Liverpool no dia anterior.