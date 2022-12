Goleiro vira herói em classificação dramática, aponta imprensa argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo tranquilo, a imprensa argentina via a vitória sobre a Austrália sem sustos. Porém, com a mudança de panorama no fim do segundo tempo, os jornais chegaram a temer pelo pior e consideram a classificação para as quartas de final como dramática.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.