Scaloni enaltece Messi, revela 'tentação' com Di María e defende Lautaro

Show de Messi: veja as imagens do camisa 10 na classificação da Argentina

"Hoje o Ángel [Di María] não tinha condições de jogo. Tê-lo no banco é sempre uma tentação. Vamos torcer para que, com o passar dos dias, ele possa melhorar e ir para o jogo [contra a Holanda, nas quartas de final]", afirmou o técnico argentino.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, analisou a vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, neste sábado (3), no estádio Ahmad bin Ali, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

