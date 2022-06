Goiás e Cuiabá se enfrentam buscando encerrar sequência ruim e fugir do Z4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás enfrenta o Cuiabá às 18h deste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo de equipes que lutam para sair da zona de rebaixamento da competição.

O time Goiano abre o Z4 com 14 pontos somados em três vitórias e cinco empates, enquanto o clube mato-grossense ocupa a 18ª colocação, com um ponto a menos. As duas equipes acumulam uma sequência ruim nas últimas rodadas do torneio: o clube alviverde perdeu as últimas duas e, antes disso, empatou outras duas, somando quatro rodadas sem vencer. Já o Cuiabá têm três rodadas sem vencer -empatou com Ceará e Red Bull Bragantino, e perdeu do Flamengo.

Para reagir e sair da zona de rebaixamento, o time auriverde terá um importante desfalque: o volante Pepê seguirá afastado após pancada na cabeça. O técnico Antônio Oliveira -que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão-, entretanto, volta a contar com o Alan Empereur para ajudar na defesa. Comandado interinamente pelos auxiliares Bruno Lazaroni e Bernardo Franco, o Cuiabá deve ir a campo com: Walter; Daniel Guedes, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; André Luís, Felipe Marques e André (Elton).

Do Lado do Goiás, Da Silva desfalca o time na zaga. O jogador se machucou no clássico pela Copa do Brasil na última quarta (22) e fica fora do time pelos dois meses. O lateral-direito Maguinho está suspenso, e também é ausência confirmada. Com isso, a escalação do treinador Jair Ventura fica assim: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul.

Depois do confronto, o Goiás viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o América MG no próximo domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. O Cuiabá, por sua vez, viaja para Florianópolis, onde enfrenta na mesma data o Avaí, também pelo Brasileiro.

Estádio: Serrinha, Goiânia (GO)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere