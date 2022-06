Ceará recebe Atlético-GO em confronto direto que vale parte de cima da tabela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empatados em pontos e colados na classificação do Campeonato Brasileiro, Ceará e Atlético-GO se enfrentam às 18h deste domingo (26), no Castelão (26,) pela 14ª rodada do torneio. As duas equipes tem 16 pontos, mas o time goianiense soma uma vitória a mais que o time alvinegro e por isso está a uma posição na frente, na 12ª colocação.

Para pontuar bem fora de casa e manter seu bom momento, o Atlético-GO terá de quebrar uma sequência forte: o Ceará não perde há nove rodadas no Brasileiro. A equipe também estava invicta há 12 jogos, mas na última quarta (22) perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, em jogo de ida da Copa do Brasil.

Para o duelo, o técnico Jorginho não terá o volante Gabriel Baralhas, suspenso por terceiro Amarelo. O atacante Wellington Rato foi substituído na última partida, e aguarda avaliação para ser confirmado entre os relacionados. Dessa forma, o treinador deve escalar: Ronaldo; Jefferson, Gabriel Noga, Ramon e Hayner; Marlon Freitas, Edson, Luiz Fernando, Jorginho e Welligton; Diego Churín.

Apesar da invencibilidade recente, o time da casa acumula muitos empates no Brasileiro e busca três pontos para escalar na tabela. A equipe só venceu em três ocasiões, enquanto empatou sete vezes e perdeu outras três.

Para o duelo em casa, a equipe pretende ter força máxima para se recuperar do tombo contra o Fortaleza no meio da semana. Sendo assim, uma provável escalação da equipe de Marquinhos Santos conta com: João Ricardo; Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Messias e Michel (Nino Paraíba); Sobral, Richardson e Rodrigo Lindoso; Vina, Lima e Cléber.

Após o duelo no domingo, as duas equipes têm compromisso pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana. O Ceará viaja para La Paz, onde enfrenta o The Strongest, da Bolívia, a 3800m de altitude, na próxima quarta-feira (29), enquanto o Atlético-GO vai para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Olímpia na quinta-feira (30).

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: SporTV e Premiere