Gatito Fernández pede namorada em casamento em festa do título do Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Gatito Fernández aproveitou a festa do título do Botafogo na Série B para pedir a namorada Silvia Santander em casamento. O casal tem uma filha, a pequena Raphaela, e agora vão oficializar a união.

O goleiro do Botafogo preparou uma surpresa para o momento do pedido. "Te quieres casar comigo?", foi a pergunta (em espanhol) que ele fez para ela através telão do estádio Nilton Santos.

Gatito ainda deu um buquê de flores vermelhas à mulher no gramado. Os dois tiraram muitas fotos e o momento foi registrado nas redes sociais.

Gatito Fernández ficou no banco após mais de um ano afastado dos gramados devido a um edema ósseo no joelho. Ele não joga pelo Botafogo desde setembro do ano passado e deve voltar à ativa na próxima temporada.

Com a bola rolando, o campeão Botafogo empatou em 2 a 2 com o Guarani, que sonhava com o acesso à primeira divisão após 11 anos mas acabou na sexta posição.

Os gols da partida foram marcados por Marco Antônio e Rafael Navarro, pelo Fogão, e Ronaldo Alves e Lucão do Break, pelo Bugre.