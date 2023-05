Ganso tem boa atuação, e Fluminense vence Cuiabá pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste sábado (13), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso foi o nome do jogo com um gol e uma assistência. Além dele, Nino também marcou no confronto.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 13 pontos e segue na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá segue com quatro, no 17° lugar.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (16), quando enfrenta o Flamengo, às 21h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Cuiabá só volta a jogar na segunda-feira (22), contra o Cruzeiro, fora de casa, às 20h, pela sétima rodada do Brasileirão.

JOGO

O Fluminense começou a partida dominando as ações e impondo o seu ritmo contra um recuado Cuiabá. O gol, no entanto, veio por meio de uma bola aérea e que contou com categoria de Ganso.

O Cuiabá não sentiu o golpe do gol sofrido. A equipe visitante saiu para o ataque e conseguiu incomodar o Fluminense, principalmente pelo lado esquerdo.

Aproveitando uma parada para atendimento de Arias, Fernando Diniz conversou com quase todo o time do Fluminense, mas o resultado em campo não foi o esperado. O Cuiabá seguiu mais perigoso quando foi ao ataque.

Sem Alexsander (machucado) e André (suspenso), o Fluminense encontrou muitas dificuldades para trocar passes no meio de campo. Na defesa, os espaços deixados geraram problemas para a defesa no primeiro tempo.

A volta para o segundo tempo repetiu o cenário do final do primeiro. Sem muita criatividade, o Fluminense encontrou dificuldades para quebrar as linhas do Cuiabá, que seguiu perigoso pelos lados.

Apesar dos problemas, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu ampliar o placar em um dos poucos lances em que conseguiu trabalhar a bola no ataque.

Depois do segundo gol do Fluminense, a partida esfriou e ficar presa ao setor de meio de campo. Com as mexidas, o time carioca teve mais fôlego no ataque, mas sem criar grandes chances.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Felipe Melo (Manoel), Nino e Marcelo (David Braz); Thiago Santos (Giovanni), Lima e Ganso (Gabriel Pirani); Arias, John Kennedy (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CUIABÁ

Walter; Matheusinho, Alan Empereur, Marllon e Matheus Alexandre; Raniele, Fernando Sobral (Ceppelini) e Denilson (Ronald); Jonathan Cafú (Pitta), Wellington Silva (Quagliata) e Deyverson (Iury Castilho). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

FLUMINENSE 2 x 0 CUIABÁ

Data: 13/05/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Walter, Denilson, Matheus Alexandre, Matheusinho (CUI), Guga, Arias, Giovanni (FLU)

Gols: Nino, do Fluminense, aos 5 minutos do primeiro tempo, e Ganso, do Fluminense, aos 10 minutos do segundo tempo