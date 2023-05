Flamengo vence Bahia em jogo de cinco gols e duas expulsões

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova (BA), em jogo eletrizante, com muitos gols e duas expulsões pelo lado tricolor. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos nove pontos e se aproximou da parte de cima da tabela. Já os baianos poderão terminar a rodada próximos da zona de rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Biel e Ademir, para o Bahia. E por Matheus França, Gabigol e David Luiz, para o Flamengo.

O zagueiro David Luiz fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo após 76 jogos. Ele chegou ao clube em 2021.

O Flamengo atuou pela primeira vez com sua nova camisa dois, com a predominância da cor branca. Ela foi lançada oficialmente durante a semana.

O clube tricolor agora viaja até São Paulo, onde na quarta-feira (17) enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Já o Flamengo atua na mesma competição um dia antes, no Maracanã, contra o rival Fluminense.

Sampaoli faz as 5 substituições no intervalo

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, surpreendeu a todos ao fazer as cinco substituições possíveis já no intervalo da partida. O goleiro Matheus Cunha e o zagueiro David Luiz estavam com dores, mas o restante foi por opção técnica e também levando em consideração o decisivo jogo contra o Fluminense, na próxima terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em campo, o Bahia iniciou a partida buscando as ações e criando mais oportunidades. Faltou, porém, uma organização tática ao Tricolor, que cedeu muitos espaços ao perigoso time do Flamengo, que soube aproveitar bem as chances e os erros defensivos dos donos da casa. Foi desta maneira que o Rubro-Negro chegou aos três gols no primeiro tempo.

Na etapa final, o jogo ficou ainda mais maluco, totalmente aberto, com chances para os dois lados, mesmo com o Bahia atuando com dois a menos na segunda metade. O Tricolor teve chances de empatar mesmo em desvantagem numérica.

GOLS E DESTAQUES

Matheus Bahia lesionado - O lateral esquerdo do Bahia precisou ser substituído por Ryan com apenas nove minutos de jogo ao sentir dores musculares.

0 x 1 - O Flamengo abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo quando Arrascaeta cruzou uma bola na área, David Luiz escorou de cabeça e Matheus França escorou com a testa para o fundo da rede.

0 x 2 - O Rubro-Negro ampliou seis minutos depois após Arrascaeta sofrer pênalti de Vitor Hugo depois de um lindo drible de letra. Na cobrança, Gabigol bateu com sua habitual categoria, com bola de um lado e goleiro de outro.

1 x 2 - O Bahia reagiu rápido e, aos 34, o Tricolor fez uma linda troca de passes na intermediária e Biel chegou batendo de primeira, colocado, no canto esquerdo do goleiro Matheus Cunha.

1 x 3 - O jogo caminhava para o intervalo quando após falta cobrada pela direita, David Luiz escorou forte, de cabeça, e fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo.

2 x 3 - O Bahia mostrou que não estava morto na partida e logo aos cinco minutos do segundo tempo diminuiu com Ademir, que recebeu cruzamento da esquerda, dominou e chutou cruzado.

Rezende expulso - O zagueiro Rezende, do Bahia, foi expulso aos 28 minutos do segundo após receber o segundo cartão amarelo depois de uma entrada em Wesley.

Kanu expulso - Dois minutos depois, em lance polêmico, Kanu também recebeu o segundo cartão amarelo após um lance onde tocou o braço esquerdo em Gabigol, durante uma dividida. O zagueiro do Bahia deixou o campo bastante revoltado.

BAHIA

Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo (Ademir) e Rezende; Jacaré, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano, Cauly e Matheus Bahia (Ryan); Arthur Sales (Kayky) e Biel. T.: Renato Paiva.

FLAMENGO

Matheus Cunha (Santos), Fabrício Bruno, David Luiz (Wesley), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Erick Pulgar), Victor Hugo e Arrascaeta; Matheus França (Vidal), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol. T.: Jorge Sampaoli.

BAHIA 2 X 3 FLAMENGO

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Hora: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro (sexta rodada)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-SP)

Auxiliares: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Marcyano da Silva Vicente

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Cartões amarelos: Rezende, Vitor Hugo, Ademir, Yago Felipe, Kanu (BAH); Vidal, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Arrascaeta, Ayrton Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Rezende (BAH); Kanu (BAH)

Gols: Matheus França, 22' (FLA); Gabigol, 28' (FLA); Biel, 34' (BAH); David Luiz, 48'/1ºT (FLA); Ademir, 5'/2ºT (BAH)