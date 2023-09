Futebol Americano: Manaus FA segue invicto ao vencer Remo Lions

Manaus/AM - Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2023, o Estádio Ismael Benigno recebeu neste domingo (17), a partida entre Manaus Futebol Americano (FA) e Remo Lions. O time amazonense saiu vitorioso pelo placar de 54 a 0, os dois melhores do grupo norte se classificam para os confrontos inter-regiões.

Organizada pela Liga de Futebol Americano do Brasil (BFA), a competição está dividida em cinco grupos regionais, o Manaus FA está no Grupo Norte junto com Remo Lions-PA, Vingadores-PA e São Luís Sharks-MA. Os dois melhores classificados do grupo disputarão a vaga para os confrontos inter-regiões.

A próxima partida do time amazonense será contra o São Luís Sharks-MA, no Maranhão, com data ainda a definir. “Estamos aqui porque queremos apoiar e incentivar mais ainda o futebol americano no nosso estado”, destacou Rangel Paulain, torcedor que foi pela primeira vez assistir futebol americano.