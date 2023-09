Corinthians e Grêmio empatam em jogo maluco de viradas e 8 gols em Itaquera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Grêmio fizeram história na Neo Química Arena nesta segunda-feira (18). As equipes protagonizaram um jogo épico que contou com duas viradas e oito goleadores diferentes. Resultado? 4 a 4, placar que é o que soma mais gols desta edição do Campeonato Brasileiro.

Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Giuliano marcaram para o Corinthians, que avançou aos 27 pontos e se manteve na 14ª posição da tabela.

Pelo lado gremista, Nathan, Cristaldo, Everton Galdino e Suárez foram às redes. O resultado deixa o time de Renato Gaúcho na 3ª colocação com 40 pontos.

Corinthians e Grêmio jogam ainda nesta semana. Os paulistas encaram o líder Botafogo na sexta-feira (21), enquanto os gaúchos, um dia antes, medem forças com o Palmeiras.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians iniciou o 1° tempo dominado e chegou a tomar 2 a 0, mas virou em sete minutos ao engatar uma sequência de jogadas ofensivas diante de um Grêmio em colapso antes do intervalo.

Na etapa final, o time gaúcho respondeu também com virada ao marcar com Everton Galdino e Súarez, mas Giuliano entrou e decretou o 4 a 4, que entrou para a história do torneio nacional. Ainda deu tempo de Luan, ex-Corinthians, entrar em campo pelos visitantes - e ser bastante vaiado pelos torcedores em Itaquera.

GOLS E DESTAQUES

Marcação (e faltas). O duelo começou com os gaúchos explorando ataques pelo meio diante de um faltoso adversário, que teve Cássio trabalhando em chutes de Nathan e JP Galvão em meio às falhas de marcação. O ataque corintiano, por sua vez, tentou apostar em contra-ataques, chutou apenas uma vez em 20 minutos.

Grêmio infiltra e marca. Os gaúchos insistiram na troca de passes e foram premiados: Nathan recebeu de Fábio pela direita, acionou Cristaldo e disparou para a grande área. O argentino encaixou lindo passe para o camisa 14 que, livre, deslocou o goleiro rival e abriu o placar: 1 a 0.

Cristaldo amplia e agoniza Corinthians. Os visitantes não tiveram nenhum trabalho para ampliar cinco minutos depois. Após nova transição ofensiva, Reinaldo cruzou para a área e encontrou a cabeça de Cristaldo, que apareceu nas costas da defesa paulista e, com categoria, cabeceou para o fundo das redes de Cássio: 2 a 0.

Respostas alvinegras. Até então dominados, os donos da casa saíram de vez ao ataque em busca de uma reação. Yuri Alberto até tentou em voleio após cruzamento da direita, mas parou em Gabriel Grando, e Rojas desperdiçou uma chance clara ao chutar de primeira e isolar a bola nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Fábio Santos inicia reação. O Corinthians diminuiu nos minutos finais da 1ª etapa, quando Pedro saiu da marcação pela ponta esquerda, cruzou rasteiro para a área e viu Renato Augusto ser derrubado por Villasanti. Wilton Pereira Sampaio cravou pênalti, e Fábio Santos bateu forte para converter e diminuir o placar: 2 a 1.

Veríssimo iguala. Os paulistas empataram o jogo ainda nos acréscimos, em jogada que começou com Rojas obrigando Grando a fazer linda defesa e espalmar para escanteio. O próprio paraguaio cobrou na cabeça de Lucas Veríssimo, que caprichou e fez o seu primeiro gol com a camisa corintiana: 2 a 2.

Yuri vira e explode Itaquera. Intervalo? Não antes da virada dos donos da casa. Antes do apito de Wilton, Maycon deu lançamento na medida para Yuri Alberto, que apareceu no meio dos zagueiros e, também de cabeça, estufou as redes de Grando e explodiu a Neo Química Arena em festa: 3 a 2.

Galdino entra e faz golaço. O Grêmio voltou mais atento para o 2° tempo e demorou apenas cinco minutos para empatar. Everton Galdino, que substituiu Nathan, recebeu de JP Galvão, limpou para dentro e, já sem a marcação apertada de Fábio Santos e Moscardo, marcou um golaço em Itaquera: 3 a 3.

Faltava o de quem? De Suárez, que não poderia deixar a eletrizante partida sem balançar as redes. Em nova jogada pela direita, os visitantes viraram com o uruguaio, que recebeu passe de Villasanti e, de bico, superou Cássio: 4 a 3.

Luxa muda e colhe frutos. O técnico do Corinthians colocou Wesley e Giuliano nos lugares de Pedro e Moscardo - e viu suas atitudes darem resultado aos 21 minutos. O primeiro, em jogada individual pela ponta, driblou e acionou o segundo, que deu um leve toque para tirar Grando e igualar o histórico confronto: 4 a 4.

Luan, hostilizado, em campo. A resposta de Renato Gaúcho veio com um dos jogadores mais odiados pelos corintianos: Luan. Bastante vaiado e xingado pelos torcedores em Itaquera, o camisa 7 entrou aos 35 minutos no lugar de Suárez para atuar atrás do jovem centroavante André.

Pressão final e VAR em ação. O Corinthians ameaçou o 5 a 4 em investidas, principalmente, com Wesley pela esquerda, mas a zaga gremista prevaleceu. Os gaúchos ainda pediram um pênalti aos 49 minutos, mas não foram atendidos nem por Wilton Pereira Sampaio e nem pelo VAR, que mandou o duelo seguir antes do apito final.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR); Kannemann (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Público: 36.076

Renda: R$ 2.081.321,00

Gols: Nathan (GRE), aos 21 min do 1° tempo; Cristaldo (GRE), aos 26 min do 1° tempo; Fábio Santos (COR), aos 44 min do 1° tempo; Lucas Veríssimo (COR), aos 48 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 51 min do 1° tempo; Everton Galdino (GRE), aos 5 min do 2° tempo; Suárez (GRE), aos 12 min do 2° tempo; Giuliano (COR), aos 21 min do 2° tempo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo), Renato Augusto e Rojas (Mosquito); Pedro (Wesley) e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

GRÊMIO

Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan (Everton Galdino) e Cristaldo (Ferreira); JP Galvão (André) e Suárez (Luan). T.: Renato Gaúcho