Funcionário terceirizado invade gramado e gera briga com gremistas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atmosfera da classificação do Grêmio à final do Campeonato Gaúcho não foi das mais tranquilas. Na noite desta quarta (23), o tricolor gaúcho foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, em casa, mas garantiu a vaga na decisão por ter vencido o primeiro duelo por 3 a 0. Além disso, o confronto contou com rojões arremessados, confusão em campo e invasão de um funcionário terceirizado.

Após o final da partida, uma cena inusitada aconteceu durante a entrevista que o zagueiro Geromel concedia na beira do campo. Um homem com um crachá de funcionário invadiu o gramado, passou atrás dos jogadores do Grêmio, gritou provocações e iniciou uma briga com alguns atletas.

De acordo com a administração da Arena do Grêmio, a pessoa em questão é um colaborador terceirizado, sem ligação com o estádio e contratado para aquele confronto. Após o ocorrido, o diretor de futebol gremista, Sérgio Vazques, comentou o episódio.

"Ele passou gritando 'segunda divisão, segunda divisão' e deu nisso. Mas já temos a identificação dele", contou o dirigente, à 'Rádio Gaúcha'. Assim que passou pelos jogadores, o invasor gritou as provocações arremessou uma garrafa d'água.

O homem foi prontamente perseguido por alguns atletas gremistas, que foram tirar satisfação e acabaram entrando em confronto com ele. Depois de uma troca de socos e pontapés, seguranças conseguiram separar a briga e escoltaram o invasor para fora de campo.

Com o resultado da partida, o Grêmio avançou à final. A equipe agora encara o Ypiranga na decisão. O primeiro jogo da final será em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, sábado (26), enquanto a segunda partida acontecerá na Arena do Grêmio, no sábado seguinte (2).