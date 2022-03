Após trabalho relâmpago no Cruzeiro, Mattos e Ronaldo selam paz em Madri

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Se havia alguma desconfiança sobre uma relação ruim entre Ronaldo e Alexandre Mattos após a saída do ex-diretor de futebol do Cruzeiro, eles trataram de mostrar que a definição não deixou mágoas. Em Madri, a dupla se encontrou no escritório do ex-jogador, na quarta-feira (23), e posou para uma foto, que foi publicada por Mattos nas redes sociais, com direito a elogios por parte do ex-funcionário da Raposa a Ronaldo.

Atualmente no Atletico-PR, na função de CEO de Negócios do Futebol, Mattos logo se recolocou no mercado após ter sido desligado por Ronaldo dias depois de assinar a carta de intenção de compra dos 90% das ações da SAF. Pedro Martins, que coincidentemente tem uma trajetória interessante no atual clube de Mattos, ocupa hoje a função de diretor de futebol cruzeirense sob total confiança do Fenômeno.

Extraoficialmente, Mattos participou da montagem do elenco do Cruzeiro no fim do ano passado. O dirigente intermediou a contratação de vários atletas anunciados pelo clube, entre elas a de Maicon, que gerou grande repercussão, mas depois tornou-se um imbróglio por conta do alto salário e de alguns termos de contrato do zagueiro. O dirigente se preparava para ser oficializado na função em janeiro deste ano, mas já trabalhava nos bastidores do Cruzeiro desde meados de outubro de 2021.

Ronaldo demonstrou espanto com o orçamento previsto para o futebol do Cruzeiro em 2022, que era de R$ 4,5 milhões mensais. Tanto que a equipe de Fenômeno tratou de renegociar os contratos feitos por Mattos sob o aval de Sérgio Santos. Jogadores como o lateral-direito Pará e o goleiro Jailson, oficializados pelo clube, não chegaram em um acordo e nem sequer se apresentaram ao time.

Mattos sempre disse publicamente que respeitava a decisão do Fenômeno, mas revelou completo descontentamento com o presidente da associação, Sergio Santos Rodrigues, uma vez que que o dirigente tomou ciência de seu desligamento pela imprensa. Ele ainda se defendeu das ressalvas feitas por Ronaldo sobre valores, que geraram ataques dos torcedores celestes em suas redes sociais.

"Foi tudo dentro do orçamento do clube, que era de 4,5 (milhões de reais), autorizado pelo presidente, pelo financeiro, pedido pela comissão (técnica). Estava tudo sendo feito de acordo com aquilo que tínhamos. Aliás, o custo iria continuar o mesmo, até porque sairia mais do que isso da folha", disse Mattos à época.