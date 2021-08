Fred volta a marcar, e Fluminense avança com nova vitória sobre o Cerro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Com uma atuação segura, correndo poucos riscos, o Tricolor derrotou o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0, nesta terça (3), no Maracanã, e está entre os oito melhores do continente. Fred fez o gol do triunfo, voltando a marcar depois de um mês de jejum.

O Flu obteve a vaga nas quartas de final com folga. Na partida de ida, há duas semanas, no Paraguai, o Tricolor havia ganhado por 2 a 0, com gols de Nenê e Egídio. Na próxima fase, o adversário será o Barcelona de Guayaquil (EQU), que já havia despachado o Vélez Sarsfield (ARG). O primeiro jogo contra o time equatoriano acontece no dia 12, no Maracanã. A volta será sete dias depois, em Guayaquil.

Antes disso, o Fluminense volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (8), contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG). O time de Roger Machado vem de duas derrotas nessa competição e precisa se recuperar para figurar na primeira metade da tabela de classificação.

PÊNALTI ACABA COM MARASMO

A partida no Maracanã começou sem iniciativa das equipes em buscar o ataque. Mas veio um pênalti salvador para movimentar o placar. Em uma jogada de Fred, a bola bateu no braço de Carrascal, e a penalidade foi marcada pelo árbitro Wilmar Roldán. Na cobrança, Fred deslocou o goleiro Jean e acertou o canto direito para abrir o placar aos 24 minutos.

FIM DE JEJUM

Fred não marcava um gol pelo Fluminense havia mais de um mês. O último dele havia sido na derrota para o Athletico-PR por 4 a 1, no Maracanã, no dia 30 de junho. Mesmo assim, o retrospecto recente dele não é bom, com apenas dois gols marcados nos últimos 12 jogos. Na temporada, Fred marcou 13 vezes em 26 partidas e é o artilheiro tricolor na Libertadores, com cinco tentos.

PARAGUAIOS ASSUSTAM

Com a boa vantagem de 3 a 0 no placar agregado, o Fluminense não parecia muito disposto a se entregar no ataque. Adotou uma postura mais defensiva, aguardando as chegadas do adversário e quase foi surpreendido antes do intervalo. Aos 38 minutos, Villasanti fez boa jogada pelo lado esquerdo e saiu de frente para o goleiro. No entanto, ele preferiu o passe para Boselli, que chutou em cima de Samuel Xavier.

2º TEMPO COMEÇA MOVIMENTADO

Uma boa chance para cada lado marcou o duelo no segundo tempo no Maracanã. A primeira, aos 2 minutos, veio do lado do Cerro em jogada do brasileiro Gonçalves. Após cruzamento, a bola ficou livre para Carrizo, que bateu em cima de Luccas Claro e viu a bola sair pela linha de fundo. Três minutos depois, o Fluminense assustou em um chute de fora da área de Samuel Xavier, que obrigou Jean a se esticar e espalmar a bola para escanteio.

QUASE O SEGUNDO

O Fluminense voltou a fazer o goleiro Jean trabalhar novamente aos 20 minutos. E a solução tricolor eram os chutes de meia distância. Dessa vez, Fred ajeitou para Luiz Henrique, que emendou de esquerda. O arqueiro do Cerro saltou bem no canto esquerdo para impedir o segundo gol.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago Felipe e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Kayky), Fred (Abel Hernández) e Gabriel Teixeira (Lucca). Técnico: Roger Machado

Cerro Porteño: Jean; Espínola, Alexis Duarte, Patiño e Adorno (Alan Rodríguez); Villasanti, Carrascal, Aquino (Morales), Carrizo (Adrian Martínez) e Gonçalves; Boselli (Vargas). Técnico: Francisco Arce

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Dionisio Ruiz (COL)

VAR: Jhon Ospina (COL)

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Samuel Xavier, Gabriel Teixeira (Fluminense); Aquino, Villasanti, Patiño, Espínola (Cerro)

Gol: Fred, aos 24min do primeiro tempo