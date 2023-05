Fraude fiscal: Juventus é punida com perda 10 de pontos no Italiano

Em decisão nesta segunda-feira (22), a Corte Federal de Apelação da Federação Italiana de Futebol (FIGC) vai punir a Juventus com a perda de 10 pontos no Campeonato Italiano, ao final do novo julgamento sobre irregularidades financeiras cometidas pelo clube.

Em nota, a Juve afirma que vai analisar as razões apresentadas pela Corte de Apelação da FIGC para checar as possibilidade de recorrer ao Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Italiano. Da última vez que isso aconteceu, no fim de abril, o clube conseguiu derrubar a punição de perda 15 de pontos na Serie A.

A corte da federação italiana de futebol absolveu ainda, de todas as acusações, diversos ex-dirigentes do clube: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio e Enrico Vellano.