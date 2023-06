Fortaleza vence Atlético-MG em segundo jogo de Felipão e cola no G4

Gols: Pochettino, aos 8min, e Tinga, aos 16min do segundo tempo (Fortaleza); Alan Kardec, aos 41min do segundo tempo (Atlético-MG)

2 x 0 - Após a falta cobrada para a área, com 16 minutos de jogo, Titi estava livre de marcação para cabecear para o meio da área. Tinga apareceu posicionado no lugar certo e finalizou em direção ao gol para aumentar o placar.

1 x 0 - Aos oitos minutos do segundo tempo, Thiago Galhardo mandou a bola cruzada para a área, Jemerson desviou, e Pochettino ganhou a disputa no alto de Saravia. O camisa 7 cabeceou para o fundo das redes e colocou a equipe da casa na frente do marcador.

Quase o primeiro - Hulk cobrou a falta na direção do gol, mas a bola explodiu na marcação adversária. Na sequência, Saravia finalizou forte, e o chute passou bem perto da trave do Fortaleza.

Embalado pelo primeiro gol, o Fortaleza aumentou o ritmo e ampliou o marcador oito minutos depois do primeiro tempo, com Tinga.

As equipes chegaram para o segundo tempo mais eficientes nas jogadas, e o Fortaleza foi quem aproveitou o momento para abrir o placar com Pochettino.

O Fortaleza tem como próximo compromisso o duelo diante do Palestino, na terça-feira (27), às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Sul-Americana. No mesmo dia e horário, o Galo encara o Libertad também pela fase de grupos, mas pela Libertadores.

Com o resultado, o Fortaleza foi para 20 pontos, na quinta posição da tabela. Por outro lado, o Atlético-MG caiu duas posições, terminando o confronto em oitavo lugar, com 19 pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.