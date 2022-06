Fortaleza muda postura no segundo tempo e bate o Ceará pela Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza bateu o Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Castelão, e saiu na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição nacional. Yago Pikachu assinalou os dois únicos gols da partida, aos 7 e aos 39 do segundo tempo no duelo desta quarta-feira (22).

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 13 de julho, às 20h, também na Arena Castelão. Para conquistar a vaga na próxima fase, o Fortaleza pode perder por até um gol, enquanto o Vozão precisa vencer por três gols de diferença.

Pikachu mostrou mais uma vez porque tem se tornado cada vez mais peça fundamental no elenco de Juan Vojvoda. Dono de 17 gols na temporada e 24 participações diretas em gols da equipe em 2022, saiu dele os dois únicos gols do jogo.

O Leão entrou escalado com três volantes, mas o resultado não foi o esperado e o time não conseguiu impor domínio no meio de campo. A escalação escolhida por Vojvoda, embora tenha conseguido pressionar no primeiro tempo, só surtiu efeito na segunda etapa depois de subir um pouco mais a marcação, atrapalhar as saídas de bola e pressionar o rival.

O Ceará apresentou um meio campo controlador e superior durante a partida, tendo mais posse de bola e sabendo se comportar melhor com a redonda nos pés. Apesar disso, não soube aproveitar o domínio de jogo para apostar em jogadas mais ofensivas que pudessem levar perigo ao gol de Marcelo Boeck.

O JOGO

O primeiro lance de perigo saiu apenas aos 20, com chute de Vina, do Ceará, para fora. O Fortaleza respondeu aos 27 com jogada de Romero e Moisés e o Vozão só deu o troco aos 36 com Richardson. No segundo tempo, Yago Pikachu abriu o placar para o Fortaleza logo aos 7 minutos e ampliou aos 39, de pênalti.

Em seu próximo compromisso, o Fortaleza viaja para pegar o Atlético-MG, no sábado (25), às 21h. No dia seguinte, o Vozão encara o Atlético-GO, às 18h, ambos pela 14ª rodada do Brasileirão.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi, Felipe (Lucas Lima), Ronald (Matheus Vargas), José Welison, Yago Pikachu, Juninho Capixaba e Robson (Moisés) (Habraão), Silvio Romero (Depietri). T.: Juan Vojvoda

CEARÁ

João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco (Victor Luis), Richard Coelho (Fernando Sobral), Richardson, Rodrigo Lindoso (Iury Castilho), Lima (Erick), Vina E Cléber (Matheus Peixoto). T.: Marquinhos Santos

Estádio: Arena Castelão (CE)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Robson, Ronald, Felipe (FOR); Richard Coelho, Richardson, Messias, João Ricardo, Iury Castilho (CEA)

Gols: Yago Pikachu (FOR) aos 7 e aos 39 do 2º T