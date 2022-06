Athletico-PR bate Bahia de virada na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR derrotou o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os gols saíram no primeiro tempo: Lucas Mugni abriu o placar para os mandantes, enquanto Christian e Pedro Rocha marcaram para o Furacão.

O duelo de volta da eliminatória será na Arena da Baixada, em 12 de julho. Com o resultado conquistado em Salvador, o Furacão joga pelo empate para avançar às quartas de final. O time comandado pelo técnico Felipão, que já foi campeão do torneio em quatro oportunidades e detém o recorde de treinador com mais títulos — ganhou em 91, 94, 98 e 2012 —, chegou à décima partida de invencibilidade, com sete vitórias e três empates no período.

O Bahia, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para passar de fase no tempo normal - triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que não há a vantagem do gol fora de casa no torneio.

Agora, Bahia e Athletico-PR voltam a focar no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Tricolor enfrenta o Novorizontino, no sábado (25), às 16h, e atua novamente na Fonte Nova. No mesmo dia, mas às 16h30, o Furacão recebe o Red Bull Bragantino, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série A.

O JOGO

Com menos de 10 minutos de bola rolando, Bahia e Athletico-PR já haviam balançado as redes. Aos 4, Lucas Mugni cobrou falta com perfeição para abrir o placar para o Esquadrão. A resposta do Furacão foi rápida. Christian infiltrou na área para deixar tudo igual aos 9. Os visitantes conseguiram a virada aos 30, com Pedro Rocha. O segundo tempo foi equilibrado, mas o resultado não foi alterado: 2 a 1 para o time de Felipão.

A equipe de Guto Ferreira teve início animador, mas abaixou o ritmo após abrir o placar logo aos 4 minutos de jogo. Daí em diante, sofreu para encontrar espaços na defesa adversária e foi neutralizada pelos visitantes na maior parte do tempo.

Os comandados de Felipão mostraram resiliência e não se abalaram com o balde de água fria no início, conseguiram responder rápido e não perderam a confiança no decorrer do jogo.

O Furacão buscou a maioria das jogadas pelo lado direito do ataque, com boas subidas de Khellven, fundamental para a vitória. O lateral achou Christian e Pedro Rocha em boas condições de marcar e teve participação importante para a virada dos visitantes.

BAHIA

Danilo Fernandes; Douglas Borel (André), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Djalma Silva); Patrick (Raí), Rezende, Lucas Mugni (Lucas Falcão) e Daniel; Davó (Jacaré) e Rodallega. T.: Guto Ferreira

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nico e Abner; Hugo Moura, Christian (Pedrinho) e Terans (Léo Cittadini); Pedro Rocha (Erick), Pablo (Matheus Babi) e Cuello. T.: Felipão

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC/Fifa)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Jacaré, Rezende, Daniel, Douglas Borel, Guto Ferreira e Rodallega (BAH); Hugo Moura e Nico (CAP)

Gols: Lucas Mugni (BAH), aos 4'/1ºT (1-0), Christian (CAP), aos 9'/1ºT (1-1), Pedro Rocha (CAP), aos 30'/1ºT (1-2)