Fortaleza e Ceará fazem clássico com objetivos opostos no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico estadual será disputado com os arquirrivais em situações bem distintas. O Vovô tenta se desgarrar das últimas colocações, enquanto o Leão do Pici briga por um lugar na Copa Libertadores da América do próximo ano.

Com 49 pontos, o Fortaleza ocupa o sexto lugar. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na zona de classificação para a Libertadores, mas ainda tenta melhorar sua situação e entrar direto na fase de grupos. Se ganhar o clássico, bastaria torcer por um tropeço do Corinthians diante do Flamengo para ficar no G-4.

Para isso, porém, o Fortaleza tem de lutar contra o mau momento que vive no Brasileirão, pois somou apenas um ponto nos últimos 12 disputados. O Tricolor perdeu para América-MG, Corinthians e RB Bragantino e empatou com o São Paulo.

Para essa partida, o Fortaleza ainda não poderá contar com o ala esquerdo Lucas Crispim, contundido. Em compensação, o atacante David volta ao time para formar dupla de ataque com Robson.

Do outro lado, o Ceará tenta se desgarrar de vez da parte de baixo da tabela de classificação. O Vovô ocupa o décimo lugar, com 42 pontos, e vive um momento superior que o arquirrival, com três vitórias nas últimas quatro partidas. A novidade na equipe de Tiago Nunes é o meio-campista Fernando Sobral, que cumpriu suspensão no triunfo sobre o Sport.

Estádio: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Horário: 20h (de Brasília) desta quarta-feira (17)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Sportv e Premiere