Em alta, América-MG recebe o ameaçado Atlético-GO no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (17), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa está em alta e tenta consolidar sua classificação para os torneios continentais, enquanto o Dragão joga pela recuperação.

O América-MG vive um de seus melhores momentos na competição. A equipe dirigida por Marquinhos Santos venceu quatro dos últimos cinco jogos. A única derrota foi para o líder Atlético-MG. Com esse desempenho, o Coelho chegou ao nono lugar, com 44 pontos, e se coloca com chances até de obter uma vaga na Libertadores.

Para o confronto, o América-MG deve ter a mesma formação que derrotou o Grêmio na rodada passada, com destaque para o atacante Ademir, artilheiro do time no Brasileirão, com nove gols.

O Atlético-GO, por sua vez, está na parte de baixo da tabela e corre risco de rebaixamento. Com 38 pontos, o time dirigido por Marcelo Cabo ocupa o 14º lugar e tem dois de vantagem para o Juventude, que abre a zona de descenso. O Dragão não vence há quatro partidas e conquistou apenas um ponto nesse período, exatamente na rodada passada contra o Santos em casa.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (17)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere