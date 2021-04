Fórmula 1 confirma GP da Turquia no lugar do Canadá para junho

O GP do Canadá, por outro lado, foi cancelado diante das restrições por conta do coronavírus e deve voltar a ocorrer normalmente em 2022.

O maior vencedor do GP da Turquia, no entanto, não é o inglês, mas, sim, o brasileiro Felipe Massa, com três conquistas seguidas, de 2006 a 2008.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fórmula 1 anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (28), que a Turquia foi escolhida para substituir o Canadá no calendário da atual temporada.

