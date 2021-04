Barcelona aposta tudo para trazer Neymar de volta, diz jornal

A terceira estratégia apela para a proximidade entre Messi e Neymar. O Barcelona acredita que renovar o contrato com Lionel pode ser um “senhor” estímulo para que o brasileiro se integre ao time, já que é o desejo dele jogar lado a lado com o italiano.

Uma delas é tentar uma negociação com o francês caso Neymar seja colocado à venda antes do fim do contrato. Outra é abrir a negociação aproveitando o momento da relação dos dois clubes, uma vez que o presidente do Barça, Joan Laporta parece ter selado a paz com o PSG.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.