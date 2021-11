Formiga recebe homenagens de Pelé, Marta e Neymar em sua despedida da Seleção Brasileira

O site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou um vídeo de 24 minutos onde a volante recebeu várias mensagens de carinho pela sua trajetória no mundo do futebol.

A despedida foi marcada com sua última partida, na Arena da Amazônia, em Manaus, vencendo a Índia com o placar de 6 a 1. Formiga vestiu a tradicional camisa 8 pela última vez.

Aos 43 anos, a volante da Seleção Brasileira Feminina, Formiga, se despediu dos 26 anos dedicados ao futebol profissional. A craque recebeu homenagens de várias personalidades do mundo do futebol, inclusive do Pelé, da colega de campo Marta e do Neymar.

