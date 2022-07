Fora do Olympique, Sampaoli deve retornar para sua casa em Búzios

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim mais um conto de fadas de Jorge Sampaoli. O argentino que treinou Santos e Atlético-MG no Brasil deixou nesta sexta-feira (1º) o comando do Olympique de Marselha (França) após insatisfação com o elenco do clube para a disputa da Liga dos Campeões na temporada 2022/23. A próxima parada de Sampaoli deve ser Búzios (RJ), onde possui casa.

Na França, o treinador levou o clube ao vice-campeonato francês e fez a equipe retornar à competição mais importante da Europa. No entanto, a condição financeira do clube —que chegou a ser proibido de contratar em janeiro, mas conseguiu a liberação nesta janela— não é das melhores e a falta de investimento irritou o argentino.

Conhecido no Brasil por exigir muitos reforços, Sampaoli avaliou que não seria possível seguir o trabalho com o elenco curto que os franceses possuem neste momento. A reportagem ouviu que técnico avalia que o grupo possui apenas 13 jogadores profissionais, sendo o restante ou jovem demais ou fora de seus planos.

"O clube está quebrado financeiramente, me lembra a situação do Santos: aconteceu algo mágico e chegamos a um lugar que é muito difícil de sustentar, realmente", disse uma fonte ligada ao treinador em contato com a reportagem.

Sampaoli ainda não deu pistas sobre o futuro. A vinda ao Brasil tem mais relação com sua casa em Búzios e o gosto pessoal pelo país do que com ouvir propostas de clubes nacionais.