Ex-jogador Edilson é contratado como apresentador da RedeTV!

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Edilson foi contratado como novo apresentador da 'RedeTV!'. Conhecido como Capetinha, ele integrará a bancada do 'Galera Esporte Clube', ao lado de André Vasco e da ex-BBB Fernanda Keulla.

Em uma live no Instagram, o ex-atacante anunciou sua contratação e vestiu a 'camisa 10' da emissora. Aos 50 anos, Edilson fará sua estreia como apresentador já na próxima segunda-feira (4), às 22h30.

O ex-jogador fez suspense para revelar qual seria seu próximo destino no universo do futebol. Depois de 12 minutos do início da transmissão ao vivo, ele enfim acabou com o mistério.

"Fui contratado pela RedeTV! para apresentar junto com meus colegas. Uma nova fase da minha vida. Conto com todos vocês, meus fãs, meus amigos, torcedores dos times que joguei, que eu não joguei, seleção brasileira, todo mundo. Estamos aqui para falar a verdade, para fazer uma coisa divertida, com alegria. Estou muito feliz e vou me dedicar ao máximo para fazer o melhor possível a todos vocês", afirmou.

Durante a carreira nos campos, ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e conquistou o Mundial de Clubes com o Corinthians em 2000, sendo eleito o melhor jogador da competição. Além disso, o craque conquistou quatro vezes o Brasileirão, duas com o Corinthians e duas com o Palmeiras.

Edilson se aposentou em 2010 e desde então atuava como comentarista. Em outubro do ano passado, ele deixou a Band depois de dois anos trabalhando na emissora.

Na nova casa, o ex-jogador "trará sua experiência no esporte e o domínio de bola para a TV, levando sua autenticidade para a tela da RedeTV!", de acordo com a emissora. O programa é apresentado toda segunda-feira, às 22h30.

Além do brilho nos gramados, Edilson protagonizou verdadeiras polêmicas como comentarista. Entre os momentos mais marcantes está a afirmação de que jogou mais que Messi e Neymar e sua briga com o ex-colega Velloso.