Fonseca abre mão de Xangai 'pensando a longo prazo'; veja novo calendário





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca abriu mão de disputar o Masters 1000 de Xangai, torneio que começa na semana que vem. O tenista, que é o atual número 42 do mundo, também definiu o novo calendário até o fim do ano.

O tenista de 19 anos retirou sua inscrição na competição sediada na China. A última aparição do brasileiro ocorreu na Laver Cup, torneio em que acabou como campeão atuando pelo Time Mundo na semana passada.

Fonseca abriu mão do Masters 1000 de Xangai para ajustar sua carreira "pensando a longo prazo", conforme apurou o UOL.

O brasileiro disputará mais quatro torneios ainda neste ano  a começar pelo ATP 250 de Bruxelas, que tem início no próximo dia 13. Ele, aliás, foi classificado como "sensação do tênis" pela organização.

Além dos compromissos em campeonatos, Fonseca vai encarar Carlos Alcaraz em um jogo de exibição ainda em 2025. O evento, batizado de "Miami Invitational", está programado para o dia 8 de dezembro.

O novo calendário de Fonseca

ATP 250 de Bruxelas

ATP 500 da Basileia

Masters 1000 de Paris

ATP 250 (Atenas ou Metz)

Miami Invitational