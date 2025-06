Fluminense x Mamelodi no Mundial de Clubes: veja onde assistir e escalações

Fluminense e Mamelodi Sundowns se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). A partida será transmitida por Globo, Sportv, CazéTV (YouTube) e DAZN.

O duelo define quem avança às oitavas de final. O Fluminense lidera o Grupo F após vencer o Ulsan por 4×2 e garante a classificação com um empate — mas a posição final dependerá do resultado do Borussia Dortmund. Já o Mamelodi Sundowns precisa vencer ou torcer por um empate combinado com derrota dos alemães para avançar.

Além do Flu, Flamengo, Botafogo e Palmeiras também representam o Brasil no torneio, que oferece premiação milionária de acordo com o desempenho.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio (Serna) e Everaldo (Cano).

Mamelodi: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Kekana e Divine Lunga; Teboho Mokoena; Themba Zwane, Marcelo Allende, Lucas Ribeiro, e Arthur Sales; Iqraam Rayners.