Fluminense tenta superar falhas na defesa para chegar ao G-6

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado nas competições de mata-mata, o Fluminense tem agora na temporada apenas o Brasileiro, pelo qual enfrentará o Red Bull Bragantino às 16h deste domingo (26), no Maracanã.

Com foco total na competição, o objetivo é voltar a Libertadores. Apesar de perder menos pontos com Marcão, o time acumula falhas da defesa, como no recente empate com o Cuiabá, que complicam a disputa pelo G-6.

O clube tricolor, na verdade, nem sequer foi derrotado ainda no Brasileiro sob o comando do treinador. Com três vitórias e três derrotas nos seis jogos que disputou, a equipe deixou apenas seis pontos pelo caminho e entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores.

Os erros individuais, entretanto, custaram uma vitória na Arena Pantanal na última segunda (20), que deixaria o Fluminense já na sexta posição e dentro da zona de classificação para a competição continental. Nos últimos 15 jogos, o time tricolor só saiu de campo sem tomar gol por três vezes.

Marcão, na partida mais recente, também teve sua parcela de culpa —assim como o VAR, que anulou gol de Nonato em decisão duvidosa—, já que mexeu mal na equipe ao preterir Arias e John Kennedy, que melhoraram a equipe no pouco tempo que tiveram, a Lucca e Cazares, primeiras opções de substituição que nada acrescentaram com mais minutos em campo. Em sua coletiva, chamou os erros da defesa de "detalhes".

"Sabíamos que eles jogam muito a bola dentro da área, a gente tinha que fechar o nosso funil, e os detalhes hoje jogaram contra. Fomos, sim, imprudentes em um primeiro momento, estávamos com jogo controlado. É conversar, trabalhar esses detalhes que aconteceram, o gol que aconteceu, corrigir durante a semana para que não aconteça. Para que, quando a gente fizer o gol, que é difícil, consiga controlar o jogo, jogar no campo adversário", disse.

Ainda contra o Cuiabá, Samuel Xavier cometeu pênalti que gerou o primeiro gol do adversário e virou as costas para a bola no lance do empate. Em queda técnica, o lateral sente a sombra de Calegari, que foi bem na vitória anterior, contra o São Paulo.

A lateral-direita, entretanto, esteve longe de ser o único problema tricolor em Mato Grosso. Sem André, a equipe teve dificuldades para marcar na entrada da área, dificultando a vida de Nino e Luccas Claro. Martinelli, mais uma vez, não repetiu suas melhores atuações, e apesar de Nonato e Yago terem jogado bem, a equipe se ressentiu de mais pegada para bloquear os avanços do adversário.

Com a defesa mal, o Fluminense tem tido dificuldades para confirmar os resultados sem sofrer sustos. Marcão teve a semana livre de treinos para corrigir os erros antes da próxima rodada, e a expectativa agora é de que, caso se coloque à frente no placar, o time tricolor consiga segurar a vitória contra o Bragantino.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere