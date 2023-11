Fluminense sonha com Thiago Silva e se prepara para perdas no grupo em 2024

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores, o Fluminense já se prepara para perder alguns jogadores do elenco na próxima temporada. Com isso, monitora o mercado, projeta situações e sonha com a volta de Thiago Silva.

O QUE ACONTECEU

O Fliminense já projetava fazer duas vendas em 2024 para compensar a falta de saídas em 2023. Isso foi um objetivo do clube para manter o elenco na busca por títulos.

Nino deve deixar o clube logo após o Mundial de Clubes. Ele tem uma acerto encaminhado com o Nottingham Forest, como antecipou o UOL.

André é outro nome dado como certo na lista de saídas. Ele já recusou uma proposta do Liverpool e segue sendo observado por times ingleses. As convocações para a seleção brasileira deixam o jogador ainda mais em evidência.

Jhon Arias, John Kennedy e Martinelli estão em alta e podem receber propostas. Alexsander, antes muito visado no mercado, perdeu visibilidade depois de uma lesão, mas segue no radar.

Com a possibilidade de precisar remontar o elenco, o Flu precisará trabalhar bem e rápido. O orçamento vai aumentar com o título continental, mas o clube ainda não contará com um aporte financeiro comparado a outros rivais.

OLHO NO MERCADO

Com isso, o Fluminense já começa a estabelecer as prioridades para a próxima temporada. Com Fernando Diniz já assegurado até o fim do ano, o clube equilibra isso ao planejamento para o Mundial.

Thiago Silva é um nome que sempre agradou, mas o avanço dessa negociação depende do desejo do jogador, que tem contrato até junho do ano que vem com o Chelsea.

Como faz há anos, o Tricolor monitora a situação e abre as portas para o zagueiro, especialmente perdendo Nino. O sonho é que ele antecipe a saída para reforçar o time já no início do ano.

Vale lembrar que Manoel retorna de suspensão por doping no início do ano.

De acordo com Samir Carvalho, do UOL, Renato Augusto também é observado. Ele tem futuro indefinido no Corinthians.

Do elenco atual, só Jorge tem contrato até dezembro. O lateral, que perdeu a temporada por lesão, está emprestado pelo Palmeiras.

Mesmo com atletas mais velhos, o Flu garantiu contratos mais longos. Os vínculos assinados têm duração máxima de até dezembro de 2025, que é quando termina a gestão do atual presidente do Flu, Mário Bittencourt.

Fábio, Cano e Ganso tem contrato até 2025. David Braz, Keno, Marcelo e Felipe Melo assinaram até o fim de 2024.