Endrick diz que canta durante jogos do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) = Endrick, atacante da Palmeiras convocado para a seleção brasileira, revelou que tem um hábito quando está em campo: cantar enquanto o jogo rola. A joia de 17 anos contou a curiosidade em uma live jogando FIFA com o streamer Victor Augusto, mais conhecido como 'Coringa'.

VEJA O DIÁLOGO ENTRE ELES

"Eu vou te falar, não sei se é só eu, mas quando você tá jogando você fica cantando no meio do jogo?", Endrick

"Nunca ouvi isso na minha vida, mano", 'Coringa'

"Eu fico, irmão, cantando, sabia? nesta segunda-feira (06), eu estava cantando", Endrick

"Você fica cantando no meio do jogo, velho?", 'Coringa'

"É... nesta segunda-feira (06) eu estava cantando: 'Se eu te dissesse que...' Tá ligado? Seu cheiro tá na minha cama...'", Endrick

"E o jogo lá rolando, mas teve uma hora que eu estava cantando, e me emocionei, foi na hora que saiu nosso gol e cantei muito alto. Aí o Arboleda disse: 'que música é essa aí'?', Endrick

A conversa entre Endrick e Victor aconteceu após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o São Paulo, no Morumbi, em junho deste ano, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas por que Endrick canta durante os jogos?

O UOL apurou que ele passou a cantar durante os jogos para diminuir a ansiedade. A missão do atacante é balançar a reds, e isso foi um mecanismo encontrada para ajudá-lo a ficar mais tranquilo enquanto a bola rola.

O QUE DIZ A PSICOLOGIA?

O UOL conversou com João Cozac, psicólogo do esporte e presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte, para falar sobre como a cantoria durante os jogos pode ajudar Endrick. De acordo com o especialista, muitos atletas têm rituais que os ajudam a permanecer concentrados no aqui e agora.

Ele traçou um paralelo com o tenista espanhol Rafael Nadal, que também apresenta um conjunto de ações que são como "gatilhos de performance".

"Nadal, com aquelas ações antes de disputar um ponto, se prepara para uma espécie de imersão em sua ação esportiva. É como se ligasse internamente uma corrente para agir e reagir durante as partidas", explicou.

Na visão de Cozac, o fato de Endrick cantar durante os jogos, pode representar uma "âncora" que ajuda o atleta a sentir o momento presente com o máximo de interação, foco e dedicação.

"Endrick parece exercitar seu diálogo interior através das músicas que canta. É uma forma de garantir que a concentração e imersão plena do foco dentro de campo e também impedir o surgimento de pensamentos intrusos que podem não ser produtivos para seu rendimento pessoal esportivo", acrescentou o psicólogo.

E O QUE ENDRICK CANTA?

A música que Endrick cantava no clássico contra o São Paulo, e chamou a atenção de Arboleda, era 'Ballena', cantada por Vulgo FK, MC PH e Veigh — que já tem mais de 100 milhões de reproduções no Spotify. Oo jovem gosta muito de funk, trap e rap.

O atleta publica melhores momentos dos jogos em seu Instagram, e sempre os lances são acompanhados de músicas. Após a vitória histórica contra o Botafogo, ele usou a música 'Mlq Marrento', do trapper Caio Luccas.

nesta segunda-feira (06), ele publicou um vídeo comemorando o gol da vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR, no último sábado (4), dançando uma música do rapper MD Chefe.

PRÓXIMO DESAFIO

Na briga pelo título do Brasileirão, o Palmeiras de Endrick entra em campo nesta quarta-feira (08) (8), contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

