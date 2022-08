Fluminense recebe o Coritiba em busca de reação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Coritiba neste sábado (20), às 19h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor busca recuperação no torneio e deve entrar em campo com uma formação mesclada entre titulares e reservas por causa do calendário cheio.

Depois de despontar como uma das sensações do Brasileirão, o Fluminense falhou nas últimas três rodadas. Fez apenas quatro pontos e permitiu que o Palmeiras abrisse dez pontos de vantagem. O Tricolor começa a rodada na quarta colocação. Em seu último compromisso pela competição, uma derrota por 3 a 0 para o Internacional no Beira-Rio.

Antes de encarar o Coritiba, porém, o Fluminense teve uma jornada heroica. O Tricolor enfrentou o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Brasil e tinha a vantagem do empate para se classificar. No entanto, saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo e precisou de uma reação nos 45 minutos finais para igualar o placar e avançar.

Por causa dessa agenda apertada, o Fluminense deve ter uma equipe formada por titulares e reservas para encarar o Coritiba. Isso porque na próxima quarta-feira (24), o time dirigido por Fernando Diniz já enfrenta o Corinthians na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será no Maracanã.

Com isso, é provável que grande parte de seu time titular seja preservado. Nino, que atuou apenas no primeiro tempo diante do Fortaleza, é o que reuniria mais chances de sair jogando.

Caso a opção por reservas seja confirmada, o Fluminense entrará em campo com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Calegari, David Duarte (Nino), Felipe Melo e Chris Silva; Wellington (Michel Araújo), Martinelli, Yago e Nathan; Willian e Marrony.

Já o Coritiba tem alguns problemas para a escalação. O técnico Guto Ferreira, que fará sua estreia em substituição a Gustavo Morínigo não poderá contar com o zagueiro Luciano Castán e o volante Willian Farias, suspensos. O meia-atacante Thonny Anderson está afastado.

A tendência é de que o Coxa entre no Maracanã com a seguinte formação: Muralha; Matheus Alexandre (Natanael), Henrique (Guillermo), Chancellor e Egídio (Diego Porfírio); Bernardo, Bruno Gomes e Régis (Robinho); Alef Manga, Léo Gamalho e Hernán Pérez (Trindade).

Com 22 pontos, o Coritiba está na zona de rebaixamento, ocupando o 22º lugar. O time paranaense caiu para o setor após ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 na rodada passada.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (20)

Juiz: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere