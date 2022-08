Alvorada goleia Librade e Parintins FC vence RB do Norte

Manaus/AM – O Unidos da Alvorada aplicou uma goleada no Librade em jogo que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela Série B do Campeonato Amazonense.

A abertura do placar aconteceu aos 24 minutos da etapa inicial, quando o Índio da Alvorada marcou seu primeiro tento, seguido de mais outro, aos 47 minutos. A goleada prosseguiu na segunda etapa, e a defesa do Librade foi vazada aos 20, 26, 31 e 38 minutos, placar final: 6 x 0.

O jogo registrou seis cartões amarelos, sendo dois para atletas do Unidos da Alvorada e outros quatro para jogadores do Librade.

Com essa vitória, o Unidos da Alvorada passa a liderar a Série B do Amazonense, subindo da 2ª posição para a 1ª, enquanto o Papagaio do Norte mantém o 6º lugar.

O jogo entre Parintins FC e RB do Norte, que também aconteceu nesta sexta-feira, no Rio Preto da Eva, registrou a vitória do Parintins FC 4 x 1 RB do Norte.