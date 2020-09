Fluminense poupa jogadores em duelo contra o Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Sport neste domingo (20), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca não terá Nenê, Michel Araújo e Dodi, poupados por Odair Hellmann por causa da sequência de partidas nas últimas semanas.

O treinador já havia indicado após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, que o Fluminense iria com alguns reservas para o jogo. Devido à maratona de jogos, o trio titular não viajará com o elenco neste sábado (19), poupados em decisão conjunta entre comissão técnica, preparação física, fisiologia e departamento médico.

A ideia é recuperar seus atletas para a partida de volta contra o Atlético-GO, quinta-feira (24), em Goiânia. Na ida, no Maracanã, o Fluminense venceu por 1 a 0.

Por isso, Odair terá caras novas entre os relacionados. O goleiro João Lopes se junta a Muriel e Marcos Felipe, e os volantes Martinelli e Nascimento, do sub-23, foram convocados para a viagem. Os jovens André, Daniel Bolt e Luan, do sub-20, que já vinham sendo chamados, também estarão no grupo.

O Fluminense terá outros desfalques para a viagem, como Caio Paulista (fratura na mão direita), Frazan (início dos treinos com bola), Digão (lesão na coxa esquerda), Yuri (pubalgia) e Fred (coronavírus).

Diante do Sport, o Fluminense busca a segunda vitória consecutiva. A equipe tricolor, que começou a rodada em oitavo lugar, com 14 pontos, derrotou o Corinthians no domingo passado (13).

O Sport também vive bom momento. A equipe dirigida por Jair Ventura não vence há duas rodadas, mas já se recuperou bem depois do início ruim de Brasileirão. Os pernambucanos começaram a rodada na 15ª colocação, com 11 pontos.

Para o confronto, Jair Ventura não poderá contar com o lateral esquerdo Sander, expulso no empate por 2 a 2 com o Palmeiras. Luciano Juba ocupará o seu lugar.

A novidade pode ser Thiago Neves. O jogador foi contratado nesta semana e já teve seu nome inscrito no BID. Com isso, deve ficar como opção entre os reservas.

SPORT

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Ricardinho, Lucas Mugni; Leandro Barcia, Hernane, Marquinhos. T.: Jair Ventura

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Hudson, André (Marcos Paulo), Ganso, Yago Felipe; Luiz Henrique, Wellington Silva (Marcos Paulo). T.: Odair Hellmann

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)