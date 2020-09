Crivella quer jogo do Flamengo com 20 mil pessoas no Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), a partida entre Flamengo e Athletico, no próximo dia 4, será realizada com a presença de público.

Ele afirma que o Maracanã poderá receber 20 mil pessoas para o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O que representaria um terço da capacidade normal do estádio.

Isso só poderá acontecer com aval da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Consultada pela reportagem, a entidade não respondeu até o momento da publicação deste texto.

O futebol no país ficou parado por mais de três meses a partir de março por causa da pandemia da Covid-19. Desde o retorno, em julho, as partidas têm acontecido com os estádios vazios.

"Vamos fazer um apelo à CBF no sentido de que possa nos ajudar para que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, vai ser ótimo para nós. São 20 mil pessoas no Maracanã. Seriam 20 mil pessoas a menos nas praias", disse Crivella, sobre a partida que por enquanto está marcada para às 16 horas.

O Estado do Rio de Janeiro registrou 2.955 casos da doença e 122 mortes nas últimas 24 horas a partir da tarde de quinta (17). Os números são do consórcio de veículos de imprensa que reúne a Folha de S. Paulo, Uol, O Estado de S.Paulo, O Globo e Extra, com informações das secretarias estaduais de Saúde.

Desde março, houve 249.798 casos e 17.575 mortes.

De acordo com Crivella, a volta do público aconteceria com o respeito ao que ele chama de "regras de ouro".

"Temos duas semanas para que a federação, os administradores do estádio e a vigilância sanitária do Rio de Janeiro se ajustem", disse, completando que maiores de 60 anos e menores de 12 devem ficar em casa.

A reportagem procurou o Flamengo para se posicionar sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.