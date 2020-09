Vasco usa reservas contra o Coritiba no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco vai preservar seus principais jogadores na partida contra o Coritiba, neste domingo (20), às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Preocupado com a maratona de jogos, o técnico Ramon Menezes viu a necessidade de descanso em alguns atletas depois da derrota para o Botafogo, nesta quinta-feira (17), pela Copa do Brasil.

No duelo contra o Coritiba, não é esperado que nenhum de seus destaques participem, como o centroavante Cano, o meio-campista Benítez e o zagueiro Leandro Castan.

Outro desfalque é o técnico Ramon Menezes. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e terá de ficar afastado do elenco e das partidas.

Na capital paranaense, o Vasco vai em busca da segunda vitória consecutiva. Com 17 pontos, a equipe carioca começou a rodada na quarta posição e tem a chance de embalar.

O Coritiba está no lado oposto da tabela. Com oito pontos e começando a rodada na penúltima colocação, a equipe dirigida por Jorginho não vence há quatro rodadas.

No fim de semana passado, o Coritiba foi derrotado pelo arquirrival Athletico-PR e ainda perdeu seu centroavante. Sassá quebrou o protocolo de segurança sanitária ao aparecer em uma festa com aglomeração e foi desligado do clube.

Com isso, o argentino Sarrafiore, recém-contratado do Internacional, deve ganhar oportunidade entre os titulares. Igor Jesus está suspenso e abre vaga para a presença de Giovanni Augusto.

CORITIBA

Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Matheus Bueno; Sarrafiore, Giovanni Augusto, Robson. T.: Jorginho

VASCO

Fernando Miguel; Cayo Tenório, Miranda, Ulysses (Marcelo Alves), Henrique (Neto Borges); Bruno Gomes, Marcos Júnior, Bruno César (Benítez); Parede, Ygor Catatau, Ribamar. T.: Thiago Kosloski

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)