Fluminense perde para River e desperdiça chance de avançar na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O River Plate venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira (7), por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Beltrán e Barco, de pênalti, fizeram os dois gols do jogo na Argentina. Ambos saíram no segundo tempo.

Sufocado pelo adversário em boa parte da partida, o Fluminense chegou ao ataque poucas vezes e não conseguiu deixar tudo igual.

Um empate no Monumental de Núñez teria dado a classificação para o time carioca.

Mesmo com a derrota, o Fluminense segue na liderança do Grupo D da Libertadores, com nove pontos. O River Plate foi a sete e assumiu a segunda colocação momentânea.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (11), quando visita o Goiás, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Flu tem compromisso marcado no dia 27 de junho, quando recebe o Sporting Cristal, às 21h, pela última rodada da fase de grupos. No mesmo dia e horário, o River Plate encara o The Strongest, na Argentina.

RACISMO

Nos arredores do Monumental de Núñez, diversos torcedores com camisas do River Plate foram flagrados fazendo gestos racistas em direção a ônibus que chegavam com a torcida do Fluminense. Os registros foram publicados nas redes sociais.

Dentro do estádio, o jogo contou com casa cheia. Havia a expectativa de que a Tribuna Sívori Alta ficasse fechada após um torcedor cair do setor e morrer na partida entre River Plate e Defensa y Justicia no último final de semana. Após analisar o local e colher os documentos necessários, os peritos liberaram a presença de torcedores na arquibancada.

RIVER PLATE

Armani; Herrera (Paulo Díaz), Gonzalez Pirez, Rojas e Casco; Aliendro, De la Cruz (Palavecino), Solari (Paradela), Nacho Fernández (Kranevitter) e Barco; Beltrán (Borja). T.: Martín Demichelis

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Nino, Felipe Melo e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli (Lelê), Lima e Ganso; Arias e Cano. T.: Fernando Diniz