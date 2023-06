Palmeiras reage, vence Barcelona-EQU de virada e avança na Libertadores

O Alviverde volta a campo pela Libertadores no dia 29, valendo a liderança, para enfrentar o Bolívar, também no Allianz, às 21h (de Brasília). Antes disso, os comandados por Abel enfrentam São Paulo, Bahia e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras chegou aos dez pontos e assegurou uma das vagas do Grupo A. O time brasileiro está na vice-liderança da chave, a dois pontos de distância do Bolívar, e não pode mais ser ultrapassado na tabela pelos eliminados Barcelona, com quatro, e Cerro Porteño, com três.

Gustavo Gómez, Piquerez, Artur e Endrick comandaram a reação do time da casa após o intervalo. Os tentos saíram, respectivamente, no primeiro minuto, aos 12, aos 24 e aos 40 da segunda etapa.

