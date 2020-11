Fluminense improvisa time para enfrentar o Bragantino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo surto de Covid-19 trouxe um problema a mais para o Fluminense. Odair Hellmann avalia um improviso para montar a equipe que encara o RB Bragantino, nesta segunda-feira (30), às 20h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Egídio, que já cumpria isolamento após contrair o vírus, o técnico recebeu a notícia de que Danilo Barcellos também foi infectado.

A tendência é que Igor Julião seja deslocado de lado, com Calegari jogando pelo setor direito. As opções do tricolor ficaram ainda mais escassas com a notícia de que Guilherme, lateral-esquerdo do sub-23, também está com a doença. Daniel pode ser uma opção opção para Calegari, enquanto Raí e Marcos Pedro são as possibilidades disponíveis para o outro lado do campo.

Os problemas nas laterais não são o único drama de Odair, que também não poderá contar com os zagueiros Nino e Digão, ambos de quarentena. Para atuar ao lado de Luccas Claro, o experiente Matheus Ferraz está escalado e disse que a solidez defensiva do Fluminense será mantida mesmo com as mudanças:

"Nossa equipe está muito consistente defensivamente. Não é questão apenas dos zagueiros. Todos os jogos, nós vemos a consistência da dupla de zaga, mas vem muito da equipe. O Odair trabalha muito bem essa questão. Toda nossa equipe ajuda nessa questão de voltar rápido, de diminuir o espaço do homem da bola. A questão é um todo. A equipe defensivamente vem respondendo muito bem".

Além dos casos citados, goleiro Muriel, os volantes Yuri e Hudson e o atacante Michel Araújo também testaram positivo para o coronavírus e estão fora de combate.

O Fluminense ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, e pode terminar a rodada em quarto lugar, caso vença os paulistas.

Já o Bragantino vive um bom momento na competição e ganhou suas duas últimas partidas. Com isso, deixou para trás a zona de rebaixamento e ocupa o 14º lugar, com 26 pontos.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Igor Julião; André, Martinelli, Nenê; Lucca, Wellington Silva, Marcos Paulo. T.: Odair Hellmann

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Claudinho; Arthur, Ytalo, Helinho. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Dyorgenes José Padovani de Andrade (ES)