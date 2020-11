Vasco aposta em goleador diante do Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O que seria do Vasco em 2020 sem Germán Cano? Não há como precisar exatamente, mas os números evidenciam a importância do argentino para o elenco. O atacante tem mais da metade dos gols da equipe na temporada. E se não bastasse isso, muitos deles foram de fundamental importância na caminhada cruz-maltina.

Dos 20 que fez até aqui —do total de 39 do Vasco no ano— a maioria ajudou diretamente na conquista de pontos ou em classificações.

E mais uma vez o Vasco entra em campo na dependência da inspiração de seu goleador. A equipe carioca joga contra o Ceará nesta segunda-feira (30), às 18h, em São Januário, no complemento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para se ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro, dos 24 pontos que o Cruz-maltino soma até o momento, Germán Cano contribuiu efetivamente em 17 (considerando os gols que fez nas vitórias e nos empates).

Já na Copa Sul-Americana, dos três gols do Vasco na competição, dois foram dele, sendo um marcado ontem (26), no empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia (ARG), pelo jogo de ida das oitavas de final.

Interino no duelo com os argentinos em Buenos Aires (ARG) — por causa da infecção por coronavírus do técnico Ricardo Sá Pinto — Alexandre Grasseli rasgou elogios a Cano após a partida.

"O Cano tem sido um jogador muito significativo para a equipe, principalmente no terço final. Não conseguimos a vitória que queríamos, mas alcançamos o resultado com a ajuda do Cano, ajuda de todos os atletas, e da comissão técnica, principalmente do mister Sá Pinto e do mister Rui (Mota, auxiliar), que estão no Rio", declarou à Conmebol TV.

O Vasco entra em campo na zona de rebaixamento. Com 24 pontos, o time carioca ocupa o 17º lugar, mas vem de bons resultados -empate com o São Paulo no Morumbi e vitória contra o Sport. E não poderá contar com jogadores importantes, como o goleiro Fernando Miguel, o atacante Talles Magno e o meia Benítez, todos com Covid-19.

Já o Ceará soma 26 pontos e está pouco acima do grupo dos quatro últimos colocados. A equipe de Guto Ferreira já não vence há cinco partidas no Brasileiro -quatro empates e uma derrota.

A eficiência de Cano no Vasco:

- 51,2% dos gols do Vasco na temporada são dele

- 70,8% dos pontos conquistados pelo Vasco no Brasileiro tiveram ajuda direta dos gols dele

- 2 dos 3 gols do Vasco na Copa Sul-Americana são dele

- 0,56% é a média de gols de Cano em 2020

VASCO

Lucão; Miranda, Jadson, Ricardo; Léo Matos, Marcos Junior, Léo Gil, Henrique; Vinícius, Cano, Gustavo Torres. T.: Ricardo Sá Pinto

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Vina; Cléber, Léo Chu. T.: Guto Ferreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h desta segunda-feira

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)