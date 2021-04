Fluminense encara Madureira e pode ter Cazares como titular

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O empate com o River Plate na estreia na Copa Libertadores deixou um importante saldo para o Fluminense. Reforço para 2021, Juan Cazares aproveitou bem a oportunidade, mudou o jogo diante dos argentinos, foi eleito o melhor em campo e pressiona Roger Machado por vaga no time titular.

Quem está na berlinda é Nenê, que não teve boa atuação e acabou sendo substituído justamente por Cazares. A mudança foi clara: com o equatoriano em campo na vaga do veterano, a equipe ficou mais dinâmica e com mais presença no ataque.

O resultado disso poderá ser visto já neste domingo (25), às 11h05, quando o Fluminense enfrenta o Madureira, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Tricolor pode usar a partida como laboratório para a sequência desgastante da temporada. Na próxima quarta (28), a equipe enfrenta o Independiente Santa Fé, na Colômbia, pela Libertadores.

Com apenas dois gols nos últimos 20 jogos, contando o fim da última temporada, quando foi o artilheiro do Flu, o camisa 77 não tem mais a mesma importância na equipe, independentemente da chegada e boa atuação de seu substituto. Mas não tinha um reserva à altura. Mesmo fora de forma, Cazares já mostra qualidade suficiente para desbancar o meia de 39 anos.

Mais próximo de Fred por dentro e com bons passes para Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e depois Lucca, o jogador fez o time ser mais perigoso ao associá-los na frente. O entrosamento com o camisa 9 também contou.

"A gente se conhece, eu sabia que ele entraria ali. Ele é matador, artilheiro, então, o que posso fazer é deixá-lo na cara do gol para comemorar, né? (risos). Feliz pelo empate. Queríamos a vitória, mas é futebol, acontece. Agora, é trabalhar e continuar se esforçando mais porque Libertadores tem muita coisa pela frente", disse o equatoriano na saída de campo.

Além da assistência para o gol de Fred, que empatou o jogo, Cazares obrigou Armani a fazer grande defesa para evitar a virada ao mirar o ângulo em rebote no fim do jogo. A atuação foi suficiente para valer o prêmio de melhor em campo da Conmebol e receber elogios de Roger e da torcida nas redes sociais.

Além de Nenê, grande destaque do Flu em 2020, outra estrela do elenco perde cada vez mais espaço: Paulo Henrique Ganso. Fora da estreia por opção técnica, o camisa 10 parece carta fora do baralho neste momento, onde o equatoriano e o 'Vovô' brigam por uma vaga. Por outro lado, Roger Machado não descartou fazer uma dupla de meias em seu time.

"Tudo é possível, depende do jogo, depende do adversário. Gostaria de ter todos os jogadores à disposição. Optamos pelo Cazares para termos uma característica diferente nesta posição. Eu já tinha trabalhado com ele e sei o que ele pode oferecer. Eu tenho um grupo grande, o ano é grande, diferentes competições. Colocando as opções a medida que entendemos qual característica precisamos para cada adversário, de acordo com o modelo de jogo. Foi importante o Nenê ter ido ate onde foi e o Cazares ter feito sua parte. Em determinado momento, eu conto com o Paulo Henrique para poder utilizá-lo", declarou o técnico após a partida.

O Fluminense deve ir a campo para encarar o Madureira com a seguinte formação: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Martinelli (Wellington), Yago, Nenê (Cazares); Kayky, Fred (Abel Hernández), Luiz Henrique (Lucca).T.: Roger Machado

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 11h05 deste domingo

Juiz: Alex Gomes Stefano