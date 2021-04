Palmeiras vence o Guarani de virada em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com time alternativo, o Palmeiras mostrou desentrosamento, mas foi cirúrgico nas chances que teve e venceu. De virada, a equipe derrotou o Guarani por 2 a 1, em Campinas, na noite desta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista.

Depois da estreia com vitória por 3 a 2 sobre o Universitario (PEU) na última quarta (21), pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira decidiu poupar dez jogadores. Também não pôde contar com Lucas Lima, Gabriel Veron, Breno Lopes e Kuscevic, todos lesionados.

O Guarani dominou a partida no primeiro e abriu o placar em chute cruzado de Andrigo aos 13 minutos. Poderia ter feito mais gols, teve um anulado pelo VAR e viu o atacante Davó perder grandes oportunidades. O castigo chegou aos 46, quando Gustavo Scarpa cabeceou e a bola desviou em Matheus Ludke antes de entrar.

O Palmeiras melhorou na etapa final e passou também a ameaçar. A virada veio aos 24, quando Willian completou passe de Zé Rafael. O Guarani tentou pressionar quando ficou em desvantagem, mas continuou a finalizar mal.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos e está em terceiro no Grupo C. O líder é o Red Bull Bragantino, com 20, mas fez dois jogos a mais em relação à equipe alviverde.

O próximo jogo do Palmeiras no Estadual acontece no domingo (25) contra o Mirassol. Já o Guarani, que é o terceiro colocado do Grupo D, enfrentará o Santo André na segunda-feira (26).

GUARANI

Rafael Martins; Ludke (Éder Sciola), Romércio, Airton, Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Tony), Andrigo (Pablo); Bruno Sávio (Régis), Júlio César, Davó (Rafael Costa). Técnico: Allan Aal

PALMEIRAS

Vinícius Silvestre; Danilo Barbosa, Henri (Rafael Elias), Renan; Mayke (Gustavo Garcia), Felipe Melo, Gabriel Menino (Zé Rafael), Gustavo Scarpa, Viña (Esteves); Willian, Wesley (Giovani). T.: Abel Ferreira

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Cartões amarelos: Renan (Palmeiras); Rodrigo Andrade e Bidu (Guarani)

Gols: Andrigo, aos 13 minutos do primeiro tempo (Guarani); Ludke, aos 46 minutos do primeiro tempo (contra), e Willian, aos 24 minutos do segundo tempo