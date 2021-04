Botafogo se despede da Taça Guanabara em duelo com Macaé

Um eventual título é apenas simbólico, porém os jogos manteriam os atletas do Botafogo em atividade. Como o time também já foi eliminado da Copa do Brasil, a próxima competição oficial em disputa é a Série B do Campeonato Brasileiro, que deve começar no fim de maio.

Com apenas duas vitórias e 12 pontos somados, o Botafogo foi eliminado precocemente do Estadual. A equipe de Marcelo Chamusca precisava ficar entre os quatro primeiros colocados para disputar a semifinal em sistema de mata-mata.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Macaé neste domingo (25), às 18h, no Engenhão, pela última rodada da Taça Guanabara. Já eliminado do Estadual, o time alvinegro se despede em tom de melancolia por causa dos fracassos que já sofreu neste início de temporada 2021.

