Bragantino encara Ferroviária por quarta vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta a Ferroviária neste domingo (25), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista. O time de Bragança Paulista vai em busca da quarta vitória consecutiva no Estadual.

Com 20 pontos, o Bragantino lidera o Grupo C com folga e também está na luta pela melhor campanha do Estadual. No momento, essa posição pertence ao São Paulo, com 22 pontos.

A última derrota do Bragantino aconteceu justamente para o São Paulo no dia 12 de abril. Depois disso, superou Inter de Limeira, Mirassol e Ponte Preta pelo Paulistão, além de ter batido o Tolima pela Copa Sul-Americana.

A Ferroviária não vive boa fase e vem de duas derrotas (Guarani e Novorizontino). Com 10 pontos, a equipe de Araraquara ocupa a vice-liderança do Grupo B, com dez pontos, o mesmo número da Ponte Preta.

Em outro jogo deste domingo, o Botafogo-SP enfrenta o São Caetano, em casa, às 22h15. O time de Ribeirão Preto é o lanterna do Grupo A, com seis pontos, o mesmo número do vice-líder (Santo André). Já o São Caetano é o pior do Paulistão, com apenas dois pontos em oito partidas.